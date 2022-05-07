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Внук Пугачевой ответил на слухи о пожаре в ее с Галкиным замке

Музыкант Никита Пресняков опроверг слухи о пожаре в доме Пугачевой и Галкина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российский музыкант Никита Пресняков впервые вышел на связь с поклонниками и ответил на слухи о пожаре в замке, который расположен в поселке Грязь и принадлежит эстрадной певице Алле Пугачевой и ее супругу, юмористу Максиму Галкину. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам внука певицы, на данный момент он действительно живет за городом. «Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве сижу, в основном дома. Каждый месяц трачу свой бюджет на ремонт той или иной позиции. Позавчера, к примеру, штукатурка от сильного ветра полетела, зимой деревянная беседка под весом снега обрушилась», — написал он.

Пресняков также опроверг слухи о пожаре в элитной недвижимости бабушки и ее мужа, которые распространились из-за недавно опубликованного видео на YouTube. Согласно информации из видеоролика, он вместе с поп-исполнителем Никитой Малининым и дочерью российского певца Дмитрия Маликова Стефанией якобы устроил в замке вечеринку и спровоцировал пожар.

В апреле Пресняков заявил, что раньше его любимым городом был американский Нью-Йорк, но в последние годы там все изменилось в худшую сторону. В интервью интернет-изданию «Москвич Mag» певец рассказал, что прошлым летом он с супругой Аленой Красновой приезжал туда и каждые 15 минут «встречал какого-то сумасшедшего».

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Мария Винар
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