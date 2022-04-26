Внук Пугачевой рассказал о сумасшедших в Нью-Йорке

Музыкант Никита Пресняков заявил, что в Нью-Йорке много мусора и сумасшедших

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков заявил, что раньше его любимым городом был американский Нью-Йорк, но в последние годы там все изменилось в худшую сторону. О плюсах проживания в Москве артист рассказал в интервью интернет-изданию «Москвич Mag».

Как отметил Пресняков, он жил в Нью-Йорке три-четыре года, приезжая в Россию только на каникулы. «Прошлым летом мы с Аленой (супруга Преснякова — прим. «Ленты.ру») ездили в Нью-Йорк: там все изменилось в худшую сторону — каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего, <...> он бьется головой о стену, резко снимает майку, швыряет ее, начинает орать и бежать в горизонт, — посетовал музыкант. — Плюс везде так много мусора. Когда я там учился, так не было. Сейчас ты не можешь пройти по переулку, потому что он весь в гигантских черных мусорных пакетах: их растаскал ветер, все валяется».

Артист сообщил, что теперь он обосновался в Москве, отказавшись раскрыть район проживания. По словам Преснякова, он особенно ценит окрестности Патриарших прудов, а по городу предпочитает передвигаться на электросамокате. «Мне очень нравится обедать на Центральном рынке на Цветном, — добавил он. — А так я уже особо никуда не хожу: встречаемся с друзьями либо дома, либо ездим друг к другу на дачи».

Ранее внук советской и российской актрисы Алисы Фрейндлих, режиссер и продюсер Никита Владимиров, назвал главное отличие москвичей от жителей Санкт-Петербурга. По словам Владимирова, «в Питере люди душевные, в Москве — деятельные, собранные».