Внук Алисы Фрейндлих назвал главное отличие москвичей от петербуржцев

Внук Фрейндлих назвал людей в Москве деятельными, а жителей Петербурга душевными

Внук советской и российской актрисы Алисы Фрейндлих, режиссер и продюсер Никита Владимиров, в интервью интернет-изданию «Москвич Mag» назвал главное отличие москвичей от жителей Санкт-Петербурга.

По словам Владимирова, «в Питере люди душевные, в Москве — деятельные, собранные». Режиссер сообщил, что он родился в Германии, вырос и окончил школу в Санкт-Петербурге, а поступать в вуз приехал в Москву. С тех пор он живет в российской столице.

Своим любимым районом в Москве Владимиров назвал Тверской, расположенный в самом центре города. «В каждом районе есть своя прелесть. Где инфраструктура, где архитектура, где парки. А пессимист найдет плохое везде», — добавил он.

Внук Фрейндлих также отметил, что за последнее десятилетие Москва колоссально изменилась. «Это очень радует и дает ощущение, что ты живешь в месте, которое улучшается, меняется, обновляется. Это важно как минимум с психологической точки зрения для меня», — подчеркнул он.

Ранее сын российского режиссера Никиты Михалкова актер Артем Михалков назвал одним из недостатков Москвы затрудненное движение на дорогах. Он подчеркнул необходимость решить эту проблему. До этого против пробок в столице выступила бывшая ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая.