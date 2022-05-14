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В Минобороны сообщили о размещении ВСУ артиллерии на территории химзавода

Минобороны РФ сообщило о размещении ВСУ артиллерии на территории Северодонецкого химзавода
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили артиллерию и установки комплексов реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования. Его слова приводит ТАСС.

«В Северодонецке Луганской народной республики на территории завода химического нестандартизированного оборудования в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам подразделениями ВСУ размещены артиллерия и РСЗО», — заявил представитель Минобороны России.

Он отметил, что украинские военные целенаправленно обстреливают позиции ВС России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы затем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российских военных.

Ранее Мизинцев сообщил, что ВСУ используют медучреждения как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение. По его словам, в поселке Боровском Луганской народной республики (ЛНР) в здании поликлиники размещены раненые боевики украинских националистических формирований.

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Марина Совина
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