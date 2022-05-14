Минобороны Эстонии: страны Балтии представили НАТО предложения по укреплению сил альянса

Заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон заявила, что страны Балтии представили НАТО предложения по укреплению сил альянса на своих территориях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ERR.

По ее словам, Таллин хочет, чтобы в каждой из стран Балтии и во всем восточном крыле Североатлантического альянса появилась четкая структура управления на уровне военных подразделений.

«И кроме того, мы хотим, чтобы те страны-союзники, которые уже находятся в Эстонии, еще больше увеличили объемы предоставляемых альянсом военных сил в Эстонии. И еще один аспект также заключался в развертывании дополнительных оборонительных сил НАТО на территории стран Балтии», — подчеркнула Дунетон.

Заместитель министра обороны добавила, что конкретные предложения НАТО в настоящее время не могут быть опубликованы. Ведомство считает, что запросы страны в той или иной степени учитываются, однако не в первоначальном объеме.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна рассчитывает на усиление восточного крыла НАТО. Каллас назвала необходимым усиление восточного крыла Североатлантического альянса, к которому относятся прибалтийские страны, и выразила надежду на то, что соответствующие решения будут приняты в конце июня на саммите НАТО в Мадриде.

