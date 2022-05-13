В Эстонии назвали необходимым усиление восточного фланга НАТО

Премьер Эстонии Каллас назвала необходимым усиление восточного фланга НАТО

Эстония рассчитывает на усиление восточного крыла НАТО. Об этом премьер-министр республики Кая Каллас заявила во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Таллине, сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Каллас назвала необходимым усиление восточного крыла Североатлантического альянса, к которому относятся прибалтийские страны, и выразила надежду на то, что соответствующие решения будут приняты в конце июня на саммите НАТО в Мадриде.

«С начала этого года присутствие союзников в Эстонии увеличилось. Также и мы сами значительно увеличили свои расходы на оборону, чтобы повысить свой оборонный потенциал, но нам нужно еще более сильное присутствие союзников в балтийском регионе», — подчеркнула премьер.

Ранее Каллас раскритиковала предложения НАТО по укреплению обороны Эстонии. Она отметила, что инициативы альянса не удовлетворили Таллин, и посетовала на то, что в НАТО не учитывают разницу в угрозах для каждой из стран блока.