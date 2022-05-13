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Эстония раскритиковала предложения НАТО по укреплению обороны

Премьер Эстонии Каллас заявила, что предложения НАТО по обороне не удовлетворяют Таллин
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Kaja Kallas / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала предложения НАТО по укреплению обороны, которые получил Таллин. Об этом сообщает ERR.

«От НАТО поступили предложения по укреплению обороны нашей страны. Я не буду вдаваться в детали, но это не то, что нас удовлетворило бы», — заявила Каллас.

По словам премьера, ей приходится убеждать лидеров альянса в необходимости укреплять обороноспособность Эстонии, при этом в НАТО не учитывают разницу в угрозах для каждой из стран блока.

«Очевидно, что угроза агрессии в отношении Португалии не такая, как в отношении стран Балтики. Поэтому нельзя руководствоваться принципом, что каждый что-то получит, а нужно укреплять оборону тех стран, которые нуждаются в этом больше других», — добавила Каллас.

В начале мая Эстония заявила о планах получить ПВО средней дальности в 2025 году.

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Алевтина Запольская
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