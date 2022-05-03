RKIK заявила, что Эстония планирует получить ПВО средней дальности в 2025 году

Эстония заявила о планах получить ПВО средней дальности в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK).

Известно, что тендер на покупку объявят в ближайшее время. «Точная цена тендера будет объявлена в июле, когда RKIK подготовит подробный план закупки. Предполагается, что ориентировочная стоимость систем ПВО составит 350 миллионов евро, а их поставка будет осуществлена в 2025 году», — пишет пресс-служба.

Тендер готовили два года, а разработка технического описания началась в начале 2022 года. «Подготовка к тендеру началась в 2020 году, когда мы стали напрямую общаться с производителями. На сегодняшний день мы связались с семью участниками торгов из нескольких стран», — пояснил сотрудник отдела закупок RKIK Прийт Соосаар.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила разместить в каждом государстве Прибалтики по одной дивизии НАТО, состоящей как из войск самих государств региона, так и из частей альянса. По ее словам, единую позицию с Латвией и Литвой об увеличении военного присутствия НАТО в Балтийском регионе озвучат на предстоящем саммите альянса в Мадриде.