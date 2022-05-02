Эстония предложила разместить в каждом государстве Прибалтики дивизии НАТО

Премьер Эстонии Каллас предложила разместить по дивизии НАТО в каждой прибалтийской стране

В каждом государстве Прибалтики стоит разместить по одной дивизии НАТО, состоящей как из войск самих государств региона, так и из частей альянса. С таким предложением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает «Интерфакс».

Глава эстонского правительства пояснила, что власти страны намерены окончательно отказаться от российского газа. С этой целью в парламент республики был передан проект дополнительного бюджета на 2022 год.

Каллас добавила, что единую позицию с Латвией и Литвой об увеличении военного присутствия НАТО в Балтийском регионе озвучат на предстоящем саммите альянса в Мадриде.

«Для Эстонии это означает наличие двух собственных пехотных бригад и дислоцированной в республике бригады союзников, необходимых частей поддержки, средств ПВО и элемента управления дивизией», — указала премьер республики. Она подчеркнула, что общий объем дополнительного бюджета для этих целей с учетом налоговых сборов, инвестиций и финансовых сделок составит 802,9 миллиона евро.

В марте Каллас призывала НАТО разместить в Прибалтике боеспособные подразделения.

Эстонский премьер тогда просила альянс укрепить свои позиции в Прибалтике и разместить в регионе боеспособные подразделения, поддерживаемые средствами противовоздушной обороны (ПВО) и дальнего огня.