СК завел уголовное дело после ранения журналистов RT в Донбассе

СК РФ завел уголовное дело после ранения журналистов RT и гибели мирного жителя в Донбассе

Главным следственным управлением СК РФ заведено уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины после ранения журналистов RT, гибели одного и ранения еще двух мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Установлено, что 13 мая военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований, находясь вблизи города Докучаевска Донецкой народной республики, с применением РСЗО "Ураган" произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В результате обстрела ВСУ автозаправочной станции погиб один человек, ранения получили двое сотрудников съемочной группы телеканала RT и двое мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу. В данный момент сотрудники Следственного комитета занимаются установлением лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по итогам оперативного совещания рассказал, что следователями допрошено около четырех тысяч украинских военных, включая 200 офицеров. В ходе совещания были озвучены имена новых фигурантов уголовных дел, отдававших приказы об обстрелах Докучаевска, села Степное и Куйбышевского района города Донецка.