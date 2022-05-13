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В СК рассказали о допросе четырех тысяч украинских военных

СК России заявил о допросе четырех тысяч плененных военных ВСУ

Фото: пресс-служба СК РФ

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) ведут активную работу со сдавшимися в плен представителями вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 13 мая сообщает СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин по итогам оперативного совещания рассказал, что следователями допрошено около четырех тысяч украинских военных, включая 200 офицеров.

В ходе совещания были озвучены имена новых фигурантов уголовных дел, отдававших приказы об обстрелах Докучаевска, села Степное и Куйбышевского района города Донецка, что, по данным следствия, привело к ранениям мирных жителей и разрушениям жилых домов.

Следователи предъявили обвинение в жестоком обращении с гражданским населением бойцу националистического батальона «Айдар» Владимиру Чигировскому, а также морскому пехотинцу Сергею Пилиповичу и военнослужащему мотопехотного батальона Василию Шитре.

Сотрудники СК осмотрели разрушенное здание драматического театра в Мариуполе и более 900 других объектов города, в том числе жилые дома, городские больницы и средние школы.

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Владимир Седов
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