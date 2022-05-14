Пентагон анонсировал ротацию войск США в Европе

Представитель Пентагона Кирби сообщил, что США планируют провести ротацию войск в Европе

Представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал ротацию войск США в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают курс на укрепление оборонительных возможностей на восточном фланге НАТО в связи с ситуацией на Украине. Он сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин отправил 10,5 тысячи военных на замену армейским частям, которые служат в европейской зоне.

«Это замена воинских частей по принципу "один на один". Таким образом, общее число дислоцированных в Европе американских солдат останется прежним — около 100 тысяч», — сказал Кирби. Он уточнил, что замены будут осуществляться постепенно, на протяжении лета.

Представитель Пентагона добавил, что новоприбывшие военные «не будут сражаться на Украине», а размещение войск не носит постоянный характер.

Ранее газета The Hill со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По их информации, в настоящее время сотни украинских военных проходят в Европе обучение использованию гаубиц, беспилотников и радаров.