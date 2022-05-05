Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США нарастили темпы обучения украинских военных

The Hill: США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западного оружия

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет американская газета The Hill со ссылкой на представителей Пентагона.

По их информации, в настоящее время сотни украинских военных проходят в Европе обучение использованию гаубиц, беспилотников и радаров. Издание сообщает, что к настоящему моменту обучение использованию американских артиллерийских установок прошли более 220 украинцев. Еще 20 украинских солдат в воскресенье, 1 мая, завершили недельный курс обучения использованию новейшего беспилотника Phoenix Ghost, 121 такой аппарат отправили Киеву.

Представитель Пентагона добавил, что на этой неделе к обучению приступят еще более 50 украинцев. В Вашингтоне рассчитывают на то, что прошедшие подготовку украинцы после возвращения в страну передадут полученные навыки другим военным.

Ранее в Пентагоне рассказали, что уже свыше 170 украинских военных прошли специальную подготовку по обращению с М177. Еще 50 курсантов завершат обучение позднее 2 мая, а во вторник, 3 мая, на сборы прибудет новая группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что в настоящее время США не планируют возобновлять обучение военных на территории Украины. Несмотря на это, он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает возможность взяться за виртуальное обучение украинских солдат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экономист перечислил подешевевшие на фоне укрепления рубля товары
При обстреле Ясиноватой погибла женщина
Норвежский лыжник объяснил нежелание соревноваться с россиянами
Россиянина отправили в СИЗО за брошенный в автозак Росгвардии коктейль Молотова
Элитные квартиры в Москве стали теснее
Появились подробности проведения акции «Бессмертный полк» в Москве
В Приморье россиянин пытался пройти на вокзал с оружием и патронами
Посетивший Украину конгрессмен США рассказал о просьбе Зеленского
Вокалистка группы Alai Oli назвала важные критерии выбора квартиры в Москве
Противники Пашиняна вновь перекрыли улицы в Ереване
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.