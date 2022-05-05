США нарастили темпы обучения украинских военных

The Hill: США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западного оружия

Власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет американская газета The Hill со ссылкой на представителей Пентагона.

По их информации, в настоящее время сотни украинских военных проходят в Европе обучение использованию гаубиц, беспилотников и радаров. Издание сообщает, что к настоящему моменту обучение использованию американских артиллерийских установок прошли более 220 украинцев. Еще 20 украинских солдат в воскресенье, 1 мая, завершили недельный курс обучения использованию новейшего беспилотника Phoenix Ghost, 121 такой аппарат отправили Киеву.

Представитель Пентагона добавил, что на этой неделе к обучению приступят еще более 50 украинцев. В Вашингтоне рассчитывают на то, что прошедшие подготовку украинцы после возвращения в страну передадут полученные навыки другим военным.

Ранее в Пентагоне рассказали, что уже свыше 170 украинских военных прошли специальную подготовку по обращению с М177. Еще 50 курсантов завершат обучение позднее 2 мая, а во вторник, 3 мая, на сборы прибудет новая группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что в настоящее время США не планируют возобновлять обучение военных на территории Украины. Несмотря на это, он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает возможность взяться за виртуальное обучение украинских солдат.