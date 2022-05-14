Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО поддержку Киева

Госсекретарь США Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом поддержку Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили дальнейшую поддержку Киева, а также оборонный потенциал альянса, сообщает ТАСС.

В частности, Блинкен и Столтенберг раскритиковали проведение Россией специальной военной операции, заявив о готовности продолжать оказывать поддержку народу Украины и содействовать сохранению территориальной целостности государства.

Кроме того, они подчеркнули, что в настоящее время Североатлантический альянс нуждается в мощных средствах сдерживания и обороны. Они также обсудили новую стратегическую концепцию организации, которой она будет придерживаться в течение следующих 10 лет.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва твердо говорит США об отсутствии капитуляции на Украине. Он выразил уверенность в том, что все задачи, поставленные верховным главнокомандующим перед вооруженными силами, будут полностью выполнены.