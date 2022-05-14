Стало известно о подрыве украинскими войсками шлюза на Мироновском водохранилище

ТАСС: в ЛНР сообщили о подрыве шлюза на Мироновском водохранилище украинскими войсками

Стало известно, что украинские войска осуществили подрыв шлюза на Мироновском водохранилище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, который опубликовал в своем Telegram-канале видео с подтверждением.

«Подписчики с оккупированной территории сообщают, что Вооруженные силы Украины подорвали шлюз Мироновского водохранилища», — написал Марочко. Он добавил, что под угрозой затопления находится ряд населенных пунктов ЛНР.

Как уточняет ТАСС, Мироновское водохранилище занимает третье место по величине среди водоемов региона. Оно было создано в 1951 году, располагается в полутора километрах от города Светлодарск и предназначено для обслуживания Мироновской ГРЭС.

Ранее сообщалось, что посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник высказался о планах Украины мобилизовать один миллион человек. По словам дипломата, поскольку в кризис на Украине Соединенные Штаты и Великобритания вкладывают вооружение, боекомплекты и деньги, Киев обязан отплатить за это «живым товаром».

