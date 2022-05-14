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Посол ЛНР в России высказался о планах Украины мобилизовать один миллион человек

Посол ЛНР в России Мирошник высказался о планах Киева мобилизовать один миллион человек
Родион Мирошник

Родион Мирошник . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале высказался о планах Украины мобилизовать один миллион человек.

Мирошник связал намерение Киева призвать один миллион солдат с готовностью США поставить украинской стороне помощь на сумму 40 миллиардов долларов, а также с другой финансовой помощью от Европы.

По его словам, поскольку в кризис на Украине Соединенные Штаты и Великобритания вкладывают вооружение, боекомплекты и деньги, Киев обязан отплатить за это «живым товаром». «​​США и союзники подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть — один миллион солдат!» — отметил он.

Посол ЛНР добавил, что украинским властям безразлична их страна, поскольку они не собираются в ней жить.

Ранее министр обороны Украины Олег Резников заявил, что стране необходимо обеспечить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до одного миллиона человек. По его словам, благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации жителей Украины, а также действиям властей была организована оборона. Он также отметил помощь волонтеров на начальных этапах.

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Марина Совина
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