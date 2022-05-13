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Украина заявила о планах увеличить численность армии до одного миллиона человек

Министр обороны Украины заявил, что численность армии должна увеличиться до 1 млн человек

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Министр обороны Украины Олег Резников заявил, что стране необходимо обеспечить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до одного миллиона человек. О планах увеличить численность армии он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации жителей Украины, а также действиям властей, была организована оборона. Он также отметил помощь волонтеров на начальных этапах. «Развертывание государственного механизма — это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине. Мы ориентируемся на потребность обеспечить один миллион человек, которые будут бороться с врагом», — отметил он.

Резников добавил, что эскалация конфликта «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд». Он отметил, что Украина «не была готова к этому полностью».

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель предложил входящим в сообщество странам увеличить сумму финансирования военной помощи Украине до двух миллиардов евро. Средства будут выделены из Европейского фонда мира.

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Марина Совина
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