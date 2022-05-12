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Евросоюз предложил увеличить военную помощь Украине

Боррель предложил Евросоюзу увеличить сумму военной помощи Украине до 2 миллиардов евро
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Janis Laizans / Reuters

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель предложил входящим в сообщество странам увеличить сумму финансирования военной помощи Украине до двух миллиардов евро, сообщает Bloomberg.

Средства будут выделены из Европейского фонда мира, однако издание отмечает, что данный план еще не согласован. Ожидается, что предложение о выделении средств будет включено в повестку ближайшей встречи министров иностранных дел ЕС.

С начала марта Евросоюз из средств фонда выделил Украине 1,5 миллиарда евро на закупки оружия и военной техники. Кроме того, многие страны сообщества предоставили оружие на двусторонней основе.

Ранее Боррель назвал поставки оружия Украине необходимыми. В то же время он отметил, что помощь должна заключаться не только в поставках вооружений, но и в оказании «экономического, коммерческого, дипломатического, финансового давления на Россию, чтобы ослабить ее экономику».

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Варвара Кошечкина
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