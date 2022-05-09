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Глава евродипломатии посчитал поставки оружия Украине необходимыми

Глава евродипломатии Боррель назвал задачей ЕС помощь Украине в противостоянии России

Фото: Janis Laizans / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель посчитал поставки оружия Украине необходимыми. Его слова передает ТАСС.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) — не военный союз, а гражданский. «Но сейчас нужно противостоять войне, и поэтому это должно стать нашей первоочередной задачей — помочь Украине противостоять вторжению ее могущественного соседа», — назвал цель ЕС он. По словам Борреля, помощь должна заключаться не только в поставках вооружений, но и в оказании «экономического, коммерческого, дипломатического, финансового давления на Россию, чтобы ослабить ее экономику». «Я не понимаю тех, кто говорит, что мы не должны вооружать Украину, потому что это продлит войну», — заявил глава дипломатии ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз (ЕС) выделит еще 200 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. До этого фон дер Ляйен объявила о направлении 550 миллионов евро для преодоления гуманитарных последствий после начала специальной военной операции.

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Марина Совина
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