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Евросоюз выделит еще 200 миллионов евро на помощь Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о гуманитарной помощи Украине еще на 200 миллионов евро

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейский Союз (ЕС) выделит еще 200 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Рада объявить о дополнительной гуманитарной помощи Украине от ЕС на 200 миллионов евро. Этой мерой мы говорим украинскому народу: ваша борьба — это наша борьба. Мы с вами», — заявила фон дер Ляйен на Варшавской международной конференции доноров Украины.

На сайте Еврокомиссии сказано, что ранее фон дер Ляйен объявила о направлении 550 миллионов евро для преодоления гуманитарных последствий украинского кризиса. Евросоюз принял решение о помощи после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля начал специальную военную операцию на территории республики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой запрос вашингтонской администрации к Конгрессу о выделении Киеву дополнительной помощи на 33 миллиарда долларов.

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Алевтина Запольская
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