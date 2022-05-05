Евросоюз выделит еще 200 миллионов евро на помощь Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о гуманитарной помощи Украине еще на 200 миллионов евро

Европейский Союз (ЕС) выделит еще 200 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Рада объявить о дополнительной гуманитарной помощи Украине от ЕС на 200 миллионов евро. Этой мерой мы говорим украинскому народу: ваша борьба — это наша борьба. Мы с вами», — заявила фон дер Ляйен на Варшавской международной конференции доноров Украины.

На сайте Еврокомиссии сказано, что ранее фон дер Ляйен объявила о направлении 550 миллионов евро для преодоления гуманитарных последствий украинского кризиса. Евросоюз принял решение о помощи после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля начал специальную военную операцию на территории республики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой запрос вашингтонской администрации к Конгрессу о выделении Киеву дополнительной помощи на 33 миллиарда долларов.