Блинкен обсудил с Кулебой выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи

Блинкен обсудил с Кулебой запрос администрации США о выделении Киеву $33 млрд помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой запрос вашингтонской администрации к Конгрессу о выделении Киеву дополнительной помощи. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Согласно заявлению ведомства, речь идет о предоставлении Украине около 33 миллиардов долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи. Таже главы внешнеполитических ведомств обсудили планы по возвращению американских дипломатов на Украину, в том числе о предстоящих визитах во Львов на этой неделе.

28 апреля американский лидер Джо Байден запросил у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.

