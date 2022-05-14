Общественник Ионов заявил, что Собчак могут признать иноагентом после начавшейся проверки

Телеведущую и журналистку Ксению Собчак проверят на предмет иностранного финансирования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил общественник Александр Ионов.

Он пояснил, что проверку в отношении Собчак начал Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства. При этом также будет проверена ее редакция «Осторожно, новости».

«Если финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом», — отметил Ионов.

При этом общественник заявил, что все ранее инициированные расследования комитета нашли подтверждения в документах иностранных реестров и в бумагах, полученных российскими органами, которые принимают решение о включении физического или юридического лица в список иноагентов. «К сожалению, это не вопрос веры, это вопрос документов. Пока мы не ошибались», — добавил он.

Телеведущая уже отреагировала на планы Общественного комитета начать соответствующую проверку. «В деле об "иностранном финансировании" работает только правило "был бы человек, а статья найдется"», — ответила она.