Собчак прокомментировала сообщения о планах признать ее иноагентом

Журналистка Собчак прокомментировала сообщения о поиске у нее иностранного финансирования

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала появившиеся сообщения о поиске у нее иностранного финансирования. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Друзья, ну сами себе-то хоть не врите. В деле об "иностранном финансировании" работает только правило "был бы человек, а статья найдется"», — написала она.

Ранее в сети распространилось заявление Александра Ионова, который сообщил, что Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования. По его словам, также будет проверена ее редакция «Осторожно, новости».

Отмечалось, что, «если финансирование найдется, Собчак станет иноагентом».

В апреле Собчак с иронией отреагировала на появление сообщений о получении ею израильского гражданства. Обращаясь к подписчикам, она отметила, что решила воспользоваться инфоповодом и поднять цитируемость.