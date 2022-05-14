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Псаки разозлила американцев некорректным ответом в последний рабочий день

Псаки разозлила американцев в последний рабочий день на посту пресс-секретаря Белого дома
Джен Псаки

Джен Псаки . Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в свой последний рабочий день разозлила американцев некорректным ответом на вопрос про нехватку детских молочных смесей в США. Граждане высказались в комментариях на странице Белого дома в Twitter.

В ходе брифинге один из журналистов спросил у пресс-секретаря, что делать родителям, если не получается найти молочную смесь, которая необходима для питания ребенка. Псаки посоветовала обратиться к педиатру.

Многие посчитали ответ Псаки циничным и решили, что она отмахнулась формальной фразой вместо того, чтобы решать проблему с поставками детского питания.

«Меня интересует, что будет сделано с проблемой детских смесей. Это очень серьезно и опасно для жизни. Мой внук инвалид на всю жизнь из-за нестерильной сухой смеси», — написала пользовательница @sandra_ghent. «Кто-нибудь может объяснить, каким образом "экспорт большего количества продуктов для других стран" увеличит предложение детских смесей на полках магазинов США?» — возмутился @KennedyWRoberts. «Я демократ, и я разочарован, потому что президент США мог бы отменить 17-процентный тариф на канадские детские смеси, которые мы могли бы начать импортировать из других стран, и этого бы никогда не произошло», — добавил пользователь @mnewla.

Псаки завершила работу на своей должности в пятницу, 13 мая. По неподтвержденной информации, Псаки покинет пост ради журналистской карьеры. Новым представителем Белого дома будет ее нынешний заместитель — Карин Жан-Пьер.

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Марина Совина
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