В Великобритании опровергли стремление «сменить режим» в России

Глава МИД Трасс заявила, что Британия не хочет «сменить режим» в России введением санкций

Великобритания не хочет «сменить режим» в России с помощью введения новых санкций. Домыслы о подобном стремлении Лондона опровергла МИД Британии Лиз Трасс, ее слова в субботу, 14 мая, публикует газета Daily Express.

«Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте быть откровенной: ослабленная Россия — это следствие решения [президента России Владимира] Путина начать необоснованное вторжение. Мы хотим окончательного прекращения конфликта со скованной Россией», — отметила она.

При этом Трасс добавила, что страны «Большой семерки» должны поддерживать экономическое давление на Москву, до тех пор пока не завершится специальная военная операция России на Украине.

Она также подчеркнула, что Великобритания вместе с союзниками приступит к восстановительным работам на Украине после завершения боевых действий в стране, и продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву, который задействовал большие ресурсы в последние месяцы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал условием снятия санкций с России мирное соглашение Москвы и Киева. «А это не может быть продиктованный мир», — подчеркнул он.