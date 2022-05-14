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Шольц назвал условие снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Шольц назвал условием снятия санкций с России мирное соглашение с Украиной

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Единственной возможностью снятия санкций с России является мирное соглашение Москвы и Киева, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит ТАСС.

13 мая Шольц провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он призвал российского лидера к прекращению огня на Украине.

Разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе немецкой стороны. Политики обсудили гуманитарную ситуацию на Украине. Президент России обратил внимание на то, что мирные российско-украинские переговоры фактически заблокированы по инициативе киевских властей, а также рассказал о мерах по эвакуации мирного населения с территории «Азовстали».

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Алина Гончарова
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