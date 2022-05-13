Шольц в разговоре с Путиным призвал к прекращению огня на Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в разговоре с Путиным призвал к прекращению огня на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным призвал к прекращению огня на Украине. Об этом он рассказал в Twitter.

«В Украине должно быть прекращен огонь как можно скорее», — написал канцлер, назвав данное утверждение одним из тезисов «сегодняшнего длинного телефонного разговора».

Разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе немецкой стороны. Политики, в частности, обсудили гуманитарную ситуацию на Украине. Президент России обратил внимание на то, что мирные российско-украинские переговоры фактически заблокированы по инициативе киевских властей, а также рассказал о мерах по эвакуации мирного населения с территории мариупольского завода «Азовсталь» и методах бойцов ВСУ.

В конце беседы лидеры двух стран договорились поддерживать дискуссию по актуальным вопросам по различным каналам.