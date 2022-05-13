Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц в разговоре с Путиным призвал к прекращению огня на Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в разговоре с Путиным призвал к прекращению огня на Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным призвал к прекращению огня на Украине. Об этом он рассказал в Twitter.

«В Украине должно быть прекращен огонь как можно скорее», — написал канцлер, назвав данное утверждение одним из тезисов «сегодняшнего длинного телефонного разговора».

Разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе немецкой стороны. Политики, в частности, обсудили гуманитарную ситуацию на Украине. Президент России обратил внимание на то, что мирные российско-украинские переговоры фактически заблокированы по инициативе киевских властей, а также рассказал о мерах по эвакуации мирного населения с территории мариупольского завода «Азовсталь» и методах бойцов ВСУ.

В конце беседы лидеры двух стран договорились поддерживать дискуссию по актуальным вопросам по различным каналам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса
Сухоруков покинул Театр Вахтангова и заявил о нежелании работать с «князьками»
Глава администрации российской деревни избил приезжего на дискотеке
В ДНР рассказали о «сдавливании» украинских военных на «Азовстали»
Шольц в разговоре с Путиным призвал к прекращению огня на Украине
Шольц в разговоре с Путиным отверг распространение нацизма на Украине
Экономист описал возможный мировой кризис
Премьер-министр Грузии гарантировал мир с Россией
Крупнейшая нефтяная компания Японии отказалась от российской нефти
В России началось производство «Спицы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.