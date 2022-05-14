В США сообщили об «унизительном ударе» по Байдену

NYT: отказ Мексики и Бразилии приехать на Саммит Америк нанесет унизительный удар Байдену

Возможный отказ президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе нанесет «унизительный удар» главе Белого дома Джо Байдену. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — говорится в статье.

В Белом доме заявили, что на саммит не будут приглашены представители Кубы и президенты Венесуэлы и Никарагуа. Это решение раскритиковал Мексики. «Если будут исключения, если пригласят не всех, то делегация мексиканского правительства поедет, а лично я — нет», — заявил он. К позиции Обрадора присоединились лидеры Боливии, Гондураса и группы карибских государств.

Отмечается, что проблемы между американским лидером и президентом Бразилии связаны с критикой Вашингтоном политического курса Болсонару.

Ранее президент США Джо Байден заявил о запуске новой эры в отношениях Вашингтона со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.