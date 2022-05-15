Бывшего чиновника ДНР обвинили в мошенничестве в Москве

«Ъ»: экс-зампреда Совета министров ДНР Тимофеева обвинили в мошенничестве в Москве

Хорошевский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии обвинения, бывший чиновник ДНР совершил покушение на мошенничество, направленное на хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Так, в 2020 году Тимофеев и предприниматель Игорь Сосновский узнали об уголовном деле против бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака, обвиняемого в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» 1,8 миллиарда рублей. Шпак скрылся от следствия на Украине, после чего был объявлен в международный розыск.

Тимофеев и Сосновский связались со Шпаком и предложили ему замять дело. Для этого экс-зампреда Совета министров ДНР изготовил подложное письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, где была просьба о содействии органов внутренних дел в проверке РТХ. Позже злоумышленники сообщили представителю Шпака, что через свои связи в ФСБ организуют еще одно такое письмо, и дело передадут в следственное управление спецслужбы. За него они попросили 500 тысяч долларов.

За дополнительные 4 миллиона долларов обвиняемые пообещали снять Шпака с розыска и прекратить его уголовное преследование. После этого предприниматель сам обратился в ФСБ. В апреле 2021 года Сосновского задержали при передаче денег. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Тимофеева как на организатора аферы, которого позже также взяли под стражу.

Суд назначил Сосновскому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Тимофеев же не признал вину и заявил, что предполагаемый сообщник его оговорил.

В апреле Курский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника отдела МВД по Золотухинскому району Курской области подполковника Дмитрия Борзенкова за госизмену. По данным СМИ, он мог передавать секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ) о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники.