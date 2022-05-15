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Россиян призвали отказаться от долларов

Инвестор Лосев призвал временно конвертировать доллары в рубли и размещать их на депозитах

Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев заявил, что наличные доллары по-прежнему остаются востребованной валютой. Однако при управлении ими в безналичном виде стоит предпринять ряд действий, сообщил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Инвестор призвал россиян временно отказаться в долларов, конвертировать их в рубли и размещать их на депозитах. Сейчас ставки остаются высокими, что позволит получить прибыль на обмене валют благодаря разнице учетных ставок.

«В выстроенной годами мировой экономической системе обнаружилась серьезная уязвимость: остановка "печатного станка" и повышение ставок ФРС, разрыв мировых товарных цепочек из-за антироссийских санкций, дестабилизация энергетического рынка и прочих накопившихся уязвимостей, что приведет к мощнейшему экономическому кризису, которого не было со времен Великой депрессии», — предупредил Лосев.

По мнению эксперта, мировые деньги не исчезнут мгновенно, однако доллар не всегда будет занимать лидирующую позицию на рынке. «Поэтому необходимо привыкать к таким валютам, как китайский юань и больше доверять рублю», — заключил он.

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Марина Совина
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