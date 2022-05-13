Назван оптимальный курс доллара

Аналитик Самиев назвал оптимальным курс 80 рублей за доллар

Курс в 75-80 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики, он выгоден для экспортеров, производителей товаров, считает экономист, аналитик Павел Самиев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что текущий курс пагубно влияет на процесс импортозамещения и динамику экономики, потому ЦБ следовало бы ослабить ограничения, дав рынку возможность саморегуляции.

Курс рубля вырос к основным валютам на открытии торгов в пятницу, 13 мая, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара опускался до отметки в 63 рубля (на минимуме — 62,6), евро опускался ниже 65 рублей.

Рынок в условиях ограничений

«Рынок сегодня работает в условиях ограничений, причем ограничений достаточно сильных, не характерных для большинства, — отметил Самиев. — Тем не менее мы все же не можем говорить об искусственности текущего курса, у нас ведь есть обмен, торговля валютой, просто действуют они в условиях ограничений, смысла в которых с каждым днем все меньше».

Текущая динамика курса, по словам аналитика, обусловлена специфической ситуацией на рынке, функционирующего в условиях санкций: импорт серьезно сократился, при этом экспорт остался практически на прежних уровнях и даже немного вырос.

«Например, как ни странно, сейчас мы экспортируем больше нефти. В итоге получилось так, что в денежном выражении доллара и евро экспорт остался прежним, валютная выручка поступает так же, как раньше, но спрос на нее существенно сократился: физлица, те, кто закупал доллар в целях инвестиций, для формирования сбережений, не очень понимают, что дальше делать с этой валютой. Так что курс у нас все же настоящий, рыночный. Другое дело, что российской экономике он невыгоден», — сказал Самиев.

Он объяснил, что, чем ниже падает доллар, тем хуже это сказывается на экспортерах и производителях внутри страны, занимающихся импортозамещением: продавать становится невыгодно. Если данный тренд сохранится или если доллар зафиксируется на текущих отметках, будет расти импорт в тех категориях, где следовало бы наладить производство внутри страны.

«Мы видим, что курс в 50 или 60 рублей за доллар никому не нужен. И нет в этом никакого символизма, свидетельства крепкой экономики. Это просто плохо для производителей товаров. Так что постепенно ЦБ необходимо снимать барьеры для валютного рынка: чтобы доллар, наконец, начал расти. Оптимальным сейчас был бы курс в районе 75-80 рублей за доллар. При этом мы не говорим о том, что цифры здесь нужно подгонять искусственно: достаточно освободить рынок от барьеров», — рекомендовал аналитик.

Укрепление рубля, отмечаемое в последние недели, происходит на фоне ряда мер и ограничений, принятых российскими властями, а также снижения спроса на валюту со стороны импортеров. Значительно ослабнув после начала спецоперации России на Украине, к середина мая рубль с начала года вырос к доллару на 11 процентов.