Западным банкам могут разрешить продать бизнес в России лицам под санкциями

FT: западные банки обсуждают продажу российского бизнеса людям под санкциями

Западные банки обсуждают с национальными регуляторами возможность продать бизнес в России физическим или юридическим лицам, которые попали в санкционный список. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщила газета Financial Times (FT).

Издание узнало, что западные банки также обсуждают вариант обмена активами с российскими покупателями, у которых есть бизнес в Европе. В связи с этим FT упоминает Сбербанк и ВТБ, которые находятся в санкционных списках.

По данным собеседников газеты, американский бланк Citigroup и итальянский банк UniCredit ищут возможность заключить сделки с российскими финансовыми институтами, которые не попали под санкции. Они называют такой вариант более предпочтительным для себя.

«По сути нам сказали, что мы могли бы продать активы находящемуся под санкциями лицу или организации, если они отвечают определенным критериям. Скорее всего, мы не будем этого делать, но обсуждали такой вариант, у нас есть возможность обсуждать подобные вещи, и мы должны изучить все варианты», — сказал газете представитель одного из западных банков.

Ранее обозреватели Financial Times выразили мнение, что западным компаниям, которые приняли решение покинуть российский рынок, приходится «танцевать с дьяволом». Отсутствие толп потенциальных покупателей, дорогостоящие последствия ухода с российского рынка и неопределенные перспективы возвращения на него приводят к тому, что западные компании несут огромные убытки, пиcали обозреватели.