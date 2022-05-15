Объяснены трудности Европы при замене российского газа

New York Times: Европа столкнулась с трудностями при поиске замены для российского газа

Обозреватель New York Times Клиффорд Краусс объяснил, почему страны Европы столкнулись с трудностями при поиске замены для российского природного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению Краусса, европейские месторождения газа покрывают лишь 20 процентов спроса, причем пик добычи уже остался позади. Восполнить дефицит за счет США вряд ли удастся, поскольку американские инвесторы считают разработку новых месторождений невыгодной, а федеральные власти США опасаются негативного влияния на климат, которое может оказать расширение добычи газа.

С месторождениями в Северной Африке, по мнению Краусса, связан ряд других проблем. Поставки газа из Ливии затруднены нестабильностью в этой стране. Алжир мог бы поставлять газ в Испанию и Португалию, однако этому мешает ухудшение отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод. Египет предпочитает продавать газ Китаю, а поставки газа с месторождений в Турции или на Кипре вряд ли начнутся ранее, чем через несколько лет.

Европа обращается к Соединенным Штатам, чтобы частично восполнить нехватку, но расширение добычи ископаемого топлива сталкивается с сопротивлением из-за озабоченности изменением климата и сдержанного отношения инвесторов. Тем временем производители газа в Северной Африке противостоят региональной политической нестабильности. А надежды на новый газ с востока Средиземноморья омрачаются региональными спорами и конкуренцией с Азией Клиффорд Краусс обозреватель New York Times

Ранее стало известно, что Россия ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania. Кроме того, под ограничительные меры попала польская EuRoPol GAZ S.A., владелец польского участка газопровода Ямал — Европа, и торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет пакетом контрактов на поставку российского газа, а также крупнейший оператор хранения газа в Европе — Astora. Полный список включает 31 компанию.