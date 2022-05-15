Минобороны опубликовало кадры прикрытия военных колонн с воздуха

Минобороны заявило, что авиация продолжает обеспечивать прикрытие воинским колоннам

Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа. В ведомстве отметили, что боевые вертолеты продолжают обеспечивать прикрытие военным колоннам, передает РИА Новости.

«Военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 выходят на маршруты воздушного патрулирования ежедневно по несколько раз. Они выполняют групповые полеты на малых и предельно-малых высотах, а также отрабатывают маневры ухода от огня противника», — заявили в Минобороны России.

Экипажи армейской авиации проводят визуальную разведку и, в случае обнаружения военных объектов противника, уничтожают их с помощью средств поражения. Также стрелки групп огневой поддержки помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов, оказавшихся на передней линии обороны. Снайпер группы огневой поддержки Алексей рассказал, что на каждую группу и экипаж в среднем в день приходится по два вылета.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные разместили артиллерию и установки комплексов реактивных систем залпового огня на территории Северодонецкого химзавода.