В России за три месяца увеличилось число краж в магазинах

Аналитики NTechLab заявили о росте числа краж за последние три месяца в магазинах России

В российских магазинах за февраль-апрель 2022 года число краж увеличилось. Это следует из данных сотрудничающего с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab, сообщает РБК.

Аналитики проанализировали инциденты краж за последние три месяца и сравнили их со статистикой за аналогичный период 2021 года. Специалисты изучали случаи краж не только в продовольственной рознице, но и в магазинах с детскими товарами, одеждой, продукцией для дома, сада и ремонта.

Выяснилось, что за три месяца в одной торговой точке в среднем фиксировалось около 130 краж — это на 18 процентов больше, чем годом ранее. Специалисты NTechLab отметили, что в продуктовых магазинах злоумышленники часто похищают товары сразу с корзинкой — число таких правонарушений за год возросло на 27 процентов.

В феврале-апреле 2022 года злоумышленники чаще всего крали кондитерские изделия (19 процентов краж), колбасы (16 процентов), алкоголь (14 процентов), сыры (13 процентов) и кофе с какао (7 процентов).

Помимо этого, специалисты отметили новый «тренд» — хищения на кассах самообслуживания. Число злоумышленников, которые крадут товары из магазинов таким способом, выросло на 34 процента, констатировали в компании.

Ранее бывший уполномоченный по правам детей и известный адвокат Павел Астахов заявил, что в России растет число угнанных автомобилей — их разбирают на автозапчасти, поставки которых сократились из-за санкций.

