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Зеленский пообещал провести «Евровидение» в Мариуполе

Украинский президент Зеленский пообещал однажды провести «Евровидение» в Мариуполе

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы конкурс «Евровидение» однажды прошел в Мариуполе, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский лидер поздравил группу Kalush Orchestra с победой в состязании. По словам главы государства, «мужество украинцев поражает мир, а музыка покоряет Европу». Зеленский напомнил, что Киев в третий раз будет принимать у себя международное мероприятие. Он выразил надежду, что представители Украины снова завоюют награду.

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«Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный», — написал он.

Группа Kalush Orchestra одержала победу на «Евровидении-2022» в итальянском Турине по итогам зрительского голосования. Артисты исполнили песню Stefania, которая посвящена матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям.

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Марина Совина
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