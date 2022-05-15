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Президент Финляндии не увидел угрозы со стороны России

Президент Финляндии Ниинисте не увидел угрозы со стороны России после решения по НАТО

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит прямой угрозы со стороны России. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас», — сказал он.

По словам президента, решение вступить в НАТО связано с изменением в ситуации с безопасностью. Ниинисте также удивился спокойствию президента России Владимира Путина во время их разговора, в ходе которого финский лидер сообщил о намерении присоединиться к альянсу. «Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял», — поделился он.

Ранее Ниинисте заявил, что Финляндия официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство.

Телефонный разговор Владимира Путина и Саули Ниинисте состоялся 14 мая. Российский лидер предупредил коллегу, что отказ Финляндии от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности стране нет.

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Варвара Кошечкина
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