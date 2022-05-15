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Представитель Абрамовича прокомментировал данные об аресте его дома в Португалии

Представитель Абрамовича опроверг данные Público о наличии у бизнесмена дома в Португалии
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича прокомментировал данные издания Publico, которое сообщило об аресте его недвижимости, передает РИА Новости

Представитель бизнесмена опроверг информацию о наличии у него дома в Португалии. «Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии», — заявил он.

Ранее издание Publico сообщило, что власти Португалии с 25 марта взяли под арест дом бизнесмена Романа Абрамовича. Он находится в Алгарве на юге страны, его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

По данным Publico, в феврале 2022 года компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестиционному холдингу Абрамовича, пыталась продать этот дом гражданину Великобритании.

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Марина Совина
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