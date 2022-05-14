Стало известно об аресте дома Абрамовича за 10 миллионов евро в Португалии

Publico сообщило об аресте дома Абрамовича стоимостью 10 миллионов евро в Португалии

Власти Португалии по запросу министерства иностранных дел страны с 25 марта взяли под арест дом бизнесмена Романа Абрамовича стоимостью 10 миллионов евро, расположенный в Алгарве на юге страны. Об этом сообщает местное издание Publico.

Недвижимость расположена в Кинта-ду-Лаго, которая является одной из самых богатых общин в Алгарве.

По информации издания, в феврале компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестиционному холдингу Абрамовича, пыталась продать этот дом гражданину Великобритании.

7 мая сообщалось, что руководство «Челси» согласовало с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боэли условия по продаже клуба Романом Абрамовичем. Как стало известно, новый владелец потратит на приобретение акций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Средства поместят на замороженный банковский счет в Великобритании для того, чтобы полностью перечислить их на благотворительность.