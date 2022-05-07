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Стали известны подробности продажи «Челси»

Новый владелец «Челси» потратит 2,5 миллиарда фунтов на приобретение акций клуба

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Руководство «Челси» согласовало с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боэли условия по продаже клуба. Подробности сделки сообщаются на сайте лондонской команды.

Как стало известно, новый владелец потратит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на приобретение акций клуба. Средства поместят на замороженный банковский счет в Великобритании для того, чтобы полностью перечислить их на благотворительность.

Кроме того, консорциум Боэли должен вложить 1,75 миллиарда фунтов в дальнейшее развитие клуба. Это включает в себя инвестиции в домашний стадион команды «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду, а также продолжение финансирования фонда «Челси». Ожидается, что продажа клуба состоится в конце мая после получения всех необходимых разрешений.

5 мая сообщалось о том, что «Челси» могут исключить из Английской премьер-лиги (АПЛ). Это произойдет в том случае, если клуб не найдет нового владельца до 8 июня.

26 февраля Роман Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда. Российский бизнесмен попал под санкции правительства Великобритании. На его активы, включая «Челси», наложен арест. Власти страны запретили россиянину получать прибыль от продажи клуба.

Алексей Гусев
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