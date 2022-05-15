Бывший замглавы Минобороны Польши предложил демилитаризовать Калининград

Экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев предложил демилитаризовать Калининград

Экс-замглавы Минобороны Польши, военный эксперт Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости демилитаризовать Калининград. Его слова приводит газета DoRzeczy.pl.

По словам Шереметьева, это необходимо осуществить в том случае, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Демилитаризация Калининграда, по его мнению, укрепит восточный фланг Североатлантического альянса.

«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», — заявил Шереметьев.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что российский лидер Владимир Путин «удивительно спокойно» отреагировал на желание страны вступить в НАТО. В интервью CNN Ниинисте рассказал, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был очень спокойным и хладнокровным.