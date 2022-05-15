Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывший замглавы Минобороны Польши предложил демилитаризовать Калининград

Экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев предложил демилитаризовать Калининград

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Экс-замглавы Минобороны Польши, военный эксперт Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости демилитаризовать Калининград. Его слова приводит газета DoRzeczy.pl.

По словам Шереметьева, это необходимо осуществить в том случае, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Демилитаризация Калининграда, по его мнению, укрепит восточный фланг Североатлантического альянса.

«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», — заявил Шереметьев.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что российский лидер Владимир Путин «удивительно спокойно» отреагировал на желание страны вступить в НАТО. В интервью CNN Ниинисте рассказал, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был очень спокойным и хладнокровным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Эрдогану из-за плана эвакуации военных с «Азовстали»
Российские теннисистки выиграли турнир в Риме в парном разряде
Объяснены трудности Европы при замене российского газа
Джокович выиграл первый турнир в сезоне
В Госдуме оценили возможную стратегию НАТО
Пользователи сети перечислили преимущества красоты советских женщин
Бывший замглавы Минобороны Польши предложил демилитаризовать Калининград
Невролог назвал основные причины возникновения судорог
Названы лучшие отели мира
Бюджет Египта потерял семь миллиардов долларов из-за ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.