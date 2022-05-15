Швеция выразила готовность решить разногласия с Турцией по поводу НАТО

Глава МИД Линде заявила, что Швеция решит разногласия с Турцией по поводу членства в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила о готовности страны решить разногласия с Турцией по поводу членства в НАТО. Ее слова передает РИА Новости.

Министр подчеркнула, что Швеция будет продолжать диалог с Турцией и постарается урегулировать все существующие недоразумения. Линде также выразила уверенность, что Стокгольм и Анкара смогут решить этот вопрос.

14 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что народ страны просит власти заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Он назвал возмутительным и неприемлемым факт поддержки союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, которые турецкая сторона считает сирийским ответвлением РПК.

Позже Чавушоглу пояснил, что Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО, однако «выступает против тех стран, которые поддерживают террористов».