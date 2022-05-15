Турция поддержала политику открытых дверей НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что поддерживает политику открытых дверей НАТО

Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит ТАСС.

«Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», — сказал он.

Министр также сообщил, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. Решение о вступлении в альянс будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, 16 мая.

Ранее министр иностранных дел Турции рассказал, что народ страны просит власти заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Чавушоглу назвал неприемлемым факт поддержки союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и «Силы народной самообороны» (СНС) в Сирии, которую Турция считает ответвлением РПК.