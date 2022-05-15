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Турция поддержала политику открытых дверей НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что поддерживает политику открытых дверей НАТО

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит ТАСС.

«Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», — сказал он.

Министр также сообщил, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. Решение о вступлении в альянс будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, 16 мая.

Ранее министр иностранных дел Турции рассказал, что народ страны просит власти заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Чавушоглу назвал неприемлемым факт поддержки союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и «Силы народной самообороны» (СНС) в Сирии, которую Турция считает ответвлением РПК.

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Алина Гончарова
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