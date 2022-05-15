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Блогерша осталась с ненавистным тату после неудачной работы мастера

The Sun: TikTok-блогерша хотела тату в виде банта на шее, но получила кривой узор

Фото: @alienjarz / TikTok

Блогерша из США осталась с ненавистным тату после неудачной работы мастера. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом alienjarz хотела тату на шее в виде тонкой нити с бантом, для чего отправилась в один из салонов города Рино. Увидев в зеркале получившийся результат, девушка расстроилась, поскольку узор на коже не соответствовал эскизу. Так, линии рисунка оказались кривыми, а сам он, по словам клиентки тату-студии, был исполнен неаккуратно. «Не могу поверить, что получила татуировку, которую теперь ненавижу», — высказалась она.

Также американка сообщила, что у мастера не было лицензии на выполнение татуировок крупных размеров, однако об этом она узнала лишь после сеанса. Автор ролика призналась, что не насторожилась даже тогда, когда специалист пренебрегла санитарными нормами.

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Работа сотрудницы салона возмутила других пользователей сети, о чем они сообщили в комментариях под видео. «Выглядит так, будто узор нарисовали ручкой», «Это сделал начинающий мастер? Я бы ушел и не заплатил», «Похоже на настоящую нитку», — писали юзеры.

Ранее в мае блогерша из США Джессика Ганседо сделала татуировку в память о своей прабабушке и рассмешила отца. В 18 лет девушка задумала набить изображение цветка ириса с лепестками-крыльями. Ганседо призналась, что решила сэкономить деньги и не тратить время на поиски мастера. По этой причине результат сильно отличался от образца: рисунок на коже больше напоминал кочан капусты.

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Полина Гераскина
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