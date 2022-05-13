Блогерша сэкономила на тату и осталась с рисунком капусты вместо цветка на теле

Блогерша Джессика Ганседо захотела тату в виде цветка ириса и получила кочан капусты

Блогерша из США Джессика Ганседо сделала тату в память о своей прабабушке и осталась с рисунком кочана капусты на теле. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Scottish Sun.

Юзерша с никнеймом jessikabaileyg ответила на вопрос одной из подписчиц о неудачном опыте, связанном с татуировками. Девушка рассказала о том, как в 18 лет захотела сделать изображение в виде цветка ириса с лепестками-крыльями. Ганседо призналась, что решила сэкономить деньги и не тратить время на поиски мастера.

Сообщается, что тогда она заплатила за работу татуировщика 285 фунтов стерлингов (около 23 тысяч рублей). При этом результат, который она получила, заметно отличался от заявленного образца: рисунок был выполнен некачественно и мало походил на цветок. Сразу после процедуры тиктокерша показала новую татуировку отцу и объяснила ее значение. «Ты сделала ее в память о кочане капусты?» — иронично отметил он.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более 37 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись обсуждать увиденное в комментариях. «В смысле 285 фунтов? Это же немало», «За эти деньги я сделал три татуировки», «Я тоже набила ужасную татуировку с ирисом, когда мне было 18 лет», — писали они.

Ранее в мае владелец тату-салона в Англии Дин Гюнтер набил тату в виде пресса на животе друга, не желавшего тренироваться. Мужчина с лишним весом пытался заниматься в спортзале, чтобы подготовить тело к летнему сезону. Усилия не привели к желаемому результату, поэтому он нашел альтернативный способ получить рельефный пресс.

