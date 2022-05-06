Мужчина сделал тату в виде кубиков пресса к лету из ненависти к спорту

Мастер Дин Гюнтер сделал тату в виде пресса на живот другу, который не хотел тренироваться

Владелец тату-салона в Англии Дин Гюнтер набил тату в виде пресса на животе друга, который не желал тренироваться. На соответствующий TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

На размещенных кадрах видно, как мужчина с лишним весом пытается заниматься на тренажерах, чтобы привести себя в форму к летнему сезону. Однако вскоре он осознает, что данные усилия не приводят к желаемому результату. Кроме того, герой ролика признался, что ненавидит спорт и не хочет уделять ему время.

Тогда друг британца Гюнтер предложил ему быстрый и менее энергозатратный выход из ситуации — сделать рисунок в виде шести кубиков пресса на коже живота. Тату-мастер признался, что таким образом он воплотил в жизнь свою давнюю идею, поэтому не взял денег с приятеля. В конце видео клиент продемонстрировал торс, который визуально стал мускулистым благодаря изображению.

В апреле пользовательница сети из США с никнеймом nygf рассказала, что решила удалить с кожи рисунок, которым ее «заклеймил» тату-матер семь лет назад. Девушка заявила, что в 21 год, когда работала стриптизершей, «была глупа и стремилась жить каждый день как последний». По предложению подруги она отправилась в тату-салон в Лагуна-Бич. В студии американка согласилась нанести на кожу вдоль уха случайный узор, поддавшись на уговоры мастера.