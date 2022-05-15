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Испания предложила принять «Евровидение-2023» вместо Украины

В Испании предложили принять «Евровидение-2023» вместо победившей на конкурсе Украины

Фото: Yara Nardi / Reuters

Если Украина в 2023 году не сможет принять международный песенный конкурс «Евровидение», его готова провести Испания на своей территории. С таким заявлением выступила директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре, передает ТАСС.

«RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации [конкурса в 2023 году], и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <...> "Евровидению"», — сказала она.

Ранее стало известно, что победителем международного песенного конкурса «Евровидение», который в 2022 году прошел в итальянском Турине, по итогам голосования стала украинская группа Kalush Orchestra. По традиции, следующим местом проведения «Евровидения» должно стать государство, которое представляют победители.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы конкурс «Евровидение» однажды прошел в Мариуполе.

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Варвара Кошечкина
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