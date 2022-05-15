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Великобритания заявила о поддержке вступления Швеции в НАТО

Глава МИД Великобритании Трасс заявила о поддержке Лондоном вступления Швеции в НАТО
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Hannah McKay / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон поддерживает заявку Финляндии на вступление в НАТО. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, НАТО теперь должна быстро работать для интеграции своих друзей в организацию. Трасс также добавила, что Великобритания поддержит и намерение Швеции присоединиться к альянсу.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на финской границе. «В случае, если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», — заверил он.

Финляндия и Швеция сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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