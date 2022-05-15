Россия усилит группировку войск на границе в случае вступления Финляндии в НАТО

Россия усилит группировку войск на финской границе в случае вступления Финляндии в НАТО

В случае вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на финской границе. Об этом глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев написал в своем Telegram-канале.

«В случае, если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», — заверил он.

По мнению Бондарева, Финляндия и Швеция «не горели желанием» вступать в Североатлантический альянс, однако США упорно оказывают давление на эти скандинавские страны. «И сейчас практически дожали финнов», — добавил он.

Финляндия и Швеция сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Швеция может подать заявку во вторник, 17 мая. Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто утверждал, что заявка Финляндии может быть подана в среду, 18 мая.