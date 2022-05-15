Экономисты назвали три сценария влияния санкций на ВВП России

Экономисты спрогнозировали снижение ВВП России на 4-18% в зависимости от сценария

Антироссийские санкции, введенные странами Европы и США, могут снизить ВВП страны на 4-18 процентов в зависимости от сценария. Три варианта развития экономической ситуации в России назвала старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола, сообщает РБК.

Анализ ситуации показал, что при действующем санкционном режиме, в который входит запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения, различных технологий и предметов роскоши, ВВП может сократиться почти на четыре процента.

Второй сценарий для экономистов — это расширение эмбарго на все товары и услуги из развитых стран. В таком случае аналитики рассчитывают на падение общей добавленной стоимости на 10 процентов. Отмечается, что в текстильной промышленности падение может составить более 20 процентов, в производстве резины, пластмасс и в химической отрасли — от 20 до 30 процентов.